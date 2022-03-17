В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над мирным соглашением. Как сообщает РИА Новости, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что работу над ним могут завершить в ближайшие несколько недель.

Он также отметил, что встреча может состояться в любой стране, кроме России.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.