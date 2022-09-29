В России хотят брать налог с не служивших в армии. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы

Один из руководителей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Нилов озвучил партийную идею ввести в нашей стране особый налог для мужчин. Депутат Госдумы предлагает брать налог с тех, кто не отслужил в армии и поэтому не может быть сейчас мобилизован.

«Давайте введём дополнительный налог для тех, кто в армии не служил, — их миллионы и миллионы белобилетников с разной подноготной. Миллионы и миллионы тех, кто не подпадает под мобилизацию», — заявил первый заместитель руководителя фракции эсеров в ГД Олег Нилов.

В своей речи депутат сказал, что «это одна из наших новых идей, новых предложений», подразумевая, что это не его личная инициатива, а партийная. Он назвал это «военным налогом».

«Военный налог для тех, кто в армии не служил, для белобилетников в первую очередь. Понятно, какими способами иногда получаются эти белые билеты. Для тех, кто не подпадает под мобилизацию по разным причинам. Вот эту справедливость давайте установим», — сказал народный избранник.

Напомним, что в СССР существовал особый сбор с мужчин (и частично с женщин) — налог на бездетность, который ввели во время Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года. Он просуществовал всё последующее время до распада Советского Союза.

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