Половина россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива на Новый год

Некоторые жители страны вообще не хотят вспоминать такие мероприятия

09 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Новогодние корпоративы теряют свою былую популярность среди жителей России. Согласно результатам исследований "Газеты.ru", все больше сотрудников хотели бы отдохнуть в этот день, а около 9% были бы рады только денежной компенсации.

Треть опрошенных высказываются категорически против проведения корпоративов, а некоторые признаются, что испытывают чувство стыда, вспоминая свое участие в предыдущих торжествах.

Однако заметная часть работников все еще поддерживают идею скромных праздничных встреч или оригинальных тематических вечеринок. Ранее отмечалось, что заинтересованность организаций в проведении масштабных корпоративов упала приблизительно на 30%.