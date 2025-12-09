Половина россиян хотели бы получить премию вместо корпоратива на Новый год
Некоторые жители страны вообще не хотят вспоминать такие мероприятия
09 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Новогодние корпоративы теряют свою былую популярность среди жителей России. Согласно результатам исследований "Газеты.ru", все больше сотрудников хотели бы отдохнуть в этот день, а около 9% были бы рады только денежной компенсации.
Треть опрошенных высказываются категорически против проведения корпоративов, а некоторые признаются, что испытывают чувство стыда, вспоминая свое участие в предыдущих торжествах.
Однако заметная часть работников все еще поддерживают идею скромных праздничных встреч или оригинальных тематических вечеринок. Ранее отмечалось, что заинтересованность организаций в проведении масштабных корпоративов упала приблизительно на 30%.
15:48:27 09-12-2025
Сколько много пальцев на картинке
11:17:53 10-12-2025
Кирилл (15:48:27 09-12-2025) Сколько много пальцев на картинке... Нейронка и руки - это вечный мем