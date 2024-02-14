Полюбишь и козла. Нейропсихолог о том, почему от страсти люди теряют голову

Можно ли разлюбить по "щелчку" и почему "лебединая верность" – не лучший пример для человека

14 февраля 2024, 08:15, ИА Амител

Влюбленная пара. Картинка сгенерирована нейросетью

Любовь зла, полюбишь и козла – помните эту поговорку? В День святого Валентина говорим о том, почему, влюбившись, мы перестаем критично воспринимать объект страсти, а после, очнувшись от "дурмана", не можем понять – как можно было не замечать недостатки? Как от любви "отключается мозг", почему обострение чаще происходит весной и стоит ли людям требовать от партнера "лебединой верности", разбираемся с барнаульским нейропсихологом Ларисой Головиной.

Единый порыв овуляции

"В нейрофизиологии мозг рассматривается как арена постоянной борьбы потребностей. Любое живое существо в моменте действует так, а не иначе, потому что в этот конкретный промежуток времени победил тот или иной мотив. Победил и подчинил себе все остальные ресурсы организма, в том числе и процессы психики", – объясняет эксперт.

Для понимания поведения животных такого толкования достаточно. Оно всегда основано на биологии и связано с определенными стимулами, а потому довольно предсказуемо. Например, большинство животных обзаводятся потомством весной – так у них хватит теплого и богатого кормом времени, чтобы вырастить детенышей.

Еще более яркий пример: овулирующие в едином порыве коралловые рифы – природная достопримечательность, привлекающая сотни туристов-дайверов. Раз в год, по "подсказкам" лунного цикла и температуры воды, миллиарды микроскопических полипов одновременно выпускают крошечные яйца и семенную жидкость в океан. Это явление напоминает подводную метель с миллиардами разноцветных хлопьев.

"Половая поведенческая программа человека тоже берет начало от биологической природы, но у людей все гораздо сложнее. Между нами и коралловым рифом – огромная пропасть. О человеке нельзя однозначно утверждать, что вот покажи ему в определенное время самку/самца определенного типа, и он предсказуемо отреагирует определенным образом", – говорит Лариса Головина.

Влюбленный мужчина. Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Духовный смысл и приворотное зелье

Механизм, с помощью которого мы "теряем голову", – чистой воды биология, уверена эксперт. Мозгу необходимо войти в состояние эйфории, чтобы подпустить к себе другую особь на близкое расстояние, позволить нарушить личные границы. Грубо говоря, нужно, чтобы в мозгу что-то "перемкнуло" и потребность в безопасности уступила потребности в размножении.

Все мы знаем сказки о приворотных зельях. Любовный эликсир в них – то самое условие, которое на первый план выводит половые инстинкты, а все остальные потребности на время отключает.

В реальной жизни условия, запускающие этот механизм, складываются в такие причудливые комбинации, в которые порой трудно поверить. Наверное, поэтому и появилась известная поговорка: любовь зла, полюбишь и козла.

Для человека любовь – не простое спаривание, а сложная форма поведения. В первую очередь каждый влюбленный желает взаимности, а ее мотивы трудно сформулировать. "Человек мне нужен, и я хочу, чтобы и я ему так же сильно был нужен". А почему нужен – попробуй, разберись.

"Человек находится на вершине биологической эволюции, поэтому в реализации его полового поведения на первый план выходят потребности высшего порядка. Говоря о любви, мы имеем в виду что-то возвышенное, одухотворенное, эстетичное, через что мы реализуем свое внутреннее "я", продолжаем себя в вечности. Но это никогда не бывает жестко – ни в контексте всего человечества, ни в отношении конкретного индивидуума. На протяжении жизни мы меняемся, вместе с нами меняются и наши чувства, и их мотивы. Мы не можем овулировать как кораллы – в назначенное время и в назначенном месте, по природному "щелчку", – объясняет Лариса Головина.

Любовное зелье. Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Лебеди с глазами соседа

Говоря о большой любви, часто приводят в пример лебединую верность. Мол, лебеди – птицы моногамные, заботятся друг о друге всю жизнь и хранят верность партнеру даже после его смерти.

"Что совершенно не мешает им производить потомство "от соседа": когда ученые анализируют ДНК лебединых птенцов, каждый второй оказывается не родным. Так что термин "лебединая верность" в смысле осознанной преданности и в духовном, и в физическом смысле не имеет никаких оснований. Лебединые семьи, как и человеческие, порой хранят немало интересных тайн", – смеется Лариса Головина.По ее словам, у лебединой верности есть биологическое объяснение. На некотором этапе развития у живых существ превалирует стратегия "большая самка – маленький самец": самцу (в идеале – маленькому и юркому) нужно оплодотворить как можно больше самок (в идеале – крупных и неповоротливых), чтобы распространить по миру как можно больше своего генетического материала.

Позже у тех, кто понял, что генетический материал без ухода и присмотра просто-напросто погибает, стратегия поменялась. Самцы стали демонстрировать качества, которые пригодятся в выхаживании потомства, в том числе и способность быть все время рядом с одной и той же самкой.

Лебединая верность. Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Разлюбить "по щелчку" нельзя

Но чем более высокую ступень эволюции занимает живое существо, тем сложнее реализуются в нем механизмы полового поведения. Так, животное никогда не будет любить как человек.

Эксперт объясняет это на примере явления импринтинга, а заодно отвечает на вопрос, почему некоторые люди всегда выбирают партнеров одинакового типа (внешности, характера, привычек и т.п.).

Справка: Импринтинг, или запечатление, – это закрепление в памяти отличительных признаков объекта при формировании или коррекции определенных моделей поведения.

Так, у прерийных полевок самец после первого спаривания под действием феромонов самки привязывается к ней навсегда. Причем по отношению к остальным "претенденткам на его сердце" он отныне будет демонстрировать враждебное поведение. У некоторых видов гусей импринтинг проявляется в еще более изощренной форме. Первый образ, который они видят в момент вылупления из яйца, становится для них "матерью-гусыней", по образу и подобию которой они будут идентифицировать свою стаю, искать полового партнера. Известны эксперименты австрийского зоопсихолога Конрада Лоренца с серыми гусями.

У людей импринтинг в половом поведении также присутствует. Если этот механизм развит сильно, то человек может "запечатлиться" на полового партнера и всю жизнь бессознательно будет предпочитать определенный типаж.

Так можно ли вернуть разум на место, если потерял голову от любви?

"Подавить проявления чувства, спрятать его от окружающих можно. А вот разлюбить по щелчку невозможно. Для этого нужно, чтобы сам влюбленный, его взгляды трансформировались", – уверена Лариса Головина.Впрочем, в обратную сторону это работает так же: та самая "любовь до гроба", умение прожить с человеком всю жизнь требует большого духовного движения, глобальной внутренней работы. И не случайно все вокруг восхищаются супругами, которые смогли сохранить теплоту и нежность друг к другу на долгие годы.

Потерять от любви голову. Иллюстрация сгенерирована нейросетью