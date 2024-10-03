Власти отказались акционировать "Аптеки Алтая"
Хотя этого требует федеральный закон
03 октября 2024, 11:30, Александра Черданцева
Минздрав Алтайского края не будет акционировать краевое государственное унитарное предприятие "Аптеки Алтая", что необходимо провести по федеральному закону. Об этом депутатам регионального парламента на сессии 2 октября рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов во время обсуждения кандидатуры Марины Годовой на пост директора АКГУП.
О форме организации спросил коммунист Антон Арцибашев. Напомним, по закону унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации (в акционерное общество) до 1 января 2025 года.
"Да, до 2025 года унитарные предприятия должны прекратить существование или иметь веские основания для сохранения. В 2024 году мы отработали с антимонопольной службой и отстояли позиции по сохранению унитарного предприятия "Аптеки Алтая". Дело в том, что это единственное предприятие, которое имеет право отпуска наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов. И если бы учреждение потеряло свой статус, в регионе бы не осталось ни одной медорганизации с таким правом", – ответил Дмитрий Попов.
В составе "Аптек Алтая" 132 аптеки и аптечных пункта в десяти городах и 47 районах края. В собственности 81 подразделение, 16 точек – это лечебные учреждения, также "Аптеки Алтая" сотрудничают с четырьмя частниками.
"В 2022 году у нас было 108 розничных подразделений, сейчас уже 132. И мы продолжаем поглощать МУП, сейчас в планах это сделать в Алейске. Но есть ряд территорий, где у нас нет точек, будем планировать там. Даже несмотря на то, что около 30% пунктов убыточные. И еще важная задача – решение острого кадрового вопроса. Нам нужны люди", – добавила Марина Годова, отвечая на вопрос социалиста Александра Молотова о жалобах людей на режим работы аптек.
А вот дорожные ГУП в регионе уже акционировали. Но, как недавно депутатам АКЗС сообщил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, власти не собираются продавать акции дорожно-строительных управлений и оставят их в краевой собственности.
11:35:57 03-10-2024
То-есть если есть повод, можно не соблюдать законодательство?
Это со всеми так работает?
11:53:08 03-10-2024
Кстати с контрактами администрация поступает так же. Говорят, нам без разницы что там в договоре написано, денег нет. Как будут отдадим.
Это всё при том , что есть бюджет и даже профицит какой-то.
Хотя конечно бывают и обратные случаи.
Как-то замяли историю с ограждением на пр.Строителей там акты приемки были подписаны, а деньги уплачены за пол-года до начала строительства этих ограждений
12:30:10 03-10-2024
Нет капитализму
12:31:25 03-10-2024
И так все уже приватизировали. Поиграли в капитализм и хватит