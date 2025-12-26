Доступна последняя часть предновогодней игры от amic.ru – герой заболел прямо перед Новым годом и боится подвести команду и остаться без работы

26 декабря 2025, 13:40, ИА Амител

Уставший Ваня – герой игры amic.ru / Изображение создано Dall-E

У вас назначено важное рабочее дело, а вы проснулись утром с температурой и всеми признаками гриппа. Что будете делать? Герой нашей интерактивной предновогодней игры Уставший Ваня думает, что подведет команду, если уйдет поболеть, а в итоге оказывается на грани увольнения. Или премии? Решать вам, к какому финалу придет наш герой!

Переходите в чат-бот с игрой и выбирайте последнюю, пятую часть в меню. Игру помогала нам составлять психолог, специалист по работе с состоянием Наталья Карепанова, поэтому полезно будет всем уставшим в этом декабре.

Уставший Ваня – герой нашей интерактивной игры, ему нужно помочь пережить тяжелый декабрь. Подписчики amic.ru помогали герою распланировать дела до конца года, отказаться от вредных привычек и наладить сон, научиться не злиться, глядя на чужие итоги года с "успешным успехом" и выбрать подарки коллегам. Это был анонс последней части игры – скорее узнайте, чем все закончится!