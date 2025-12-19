Герой предновогодней игры amic.ru Усталый Ваня листает ленту соцсетей, читает чужие итоги года и думает, что для него год прошел впустую. Или нет?

19 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Герой игры amic.ru Уставший Ваня / Изображение сгенерировано c помощью Dall-E

Новая часть истории об Уставшем Ване доступна нашим подписчикам в Telegram. Наш герой смотрит соцсети и видит, как блогеры, на которых он подписан, его знакомые и коллеги делятся итогами года – кто-то купил квартиру, кто-то слетал на отдых, кто-то круто поднялся по карьерной лестнице. Он начинает сравнивать себя с ними и думает: "А чего добился я?" Вот еще один повод погрустить перед Новым годом.

Не дайте нашему герою впасть в уныние! Переходите по ссылке в чат-бот с игрой, выбирайте в меню третью часть истории (или начало, если вы еще не играли) и направьте Ваню на путь, где нет грусти и самокопания. Получится ли у вас?

Игру помогала нам составлять психолог, специалист по работе с состоянием Наталья Карепанова, поэтому полезно будет всем уставшим в этом декабре.



Напомним, в Уставший Ваня – герой нашей интерактивной игры, ему нужно помочь пережить тяжелый декабрь, когда дел выше крыши, когда надо придумать, кому что дарить и где праздновать, когда отсчеты "Сколько дней осталось до Нового года" только злят.