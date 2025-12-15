Когда хочется залезь под стол. Игра от amic.ru поможет пережить тяжелый декабрь

Вас тоже не радует эта новогодняя суета, нужно сделать кучу дел и заставить себя наслаждаться праздником? А глаз дергается под ритм гирлянды? Прямо как у Уставшего Вани

15 декабря 2025, 13:10, ИА Амител

Уставший Ваня – герой чат-бота amic.ru / Изображение сгенерировано Dall-E

На картинке выше – Уставший Ваня. И ему очень хочется залезть под стол. Почему? Годовые отчеты, дедлайны, встречи – столько дел в декабре. А еще и Новый год на носу: все вокруг такие радостные и счастливые, обсуждают подарки, планы на новогодние каникулы, а он как белка в колесе и даже не может найти минутку, чтобы искренне почувствовать праздничную атмосферу. И хочет просто от нее спрятаться.

Уставший Ваня – это герой чат-бота, который мы собрали. Проходя его шаг за шагом, вы вместе с героем можете преодолеть этот трудный декабрь, и справится ли Ваня, зависит от ваших решений. В подготовке этого чат-бота мы обращались за советом к психологу, специалисту по работе с состоянием Наталье Карепановой.

В первой части истории – она уже доступна по ссылке – Ване нужно будет побороть панику перед, казалось бы, непосильной кучей дел. Или отложить ее на потом и тревожиться все сильнее. Тут как вы подскажете.