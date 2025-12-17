НОВОСТИОбщество

Сон или рилсы до утра. Что выбрать Уставшему Ване во второй части игры от amic.ru

Вторая часть истории Уставшего Вани – героя предновогодней интерактивной игры от amic.ru уже доступна в чат-боте

17 декабря 2025, 15:11, ИА Амител

Герой игры Уставший Ваня, изображение сгенерировано Dall-E
Герой игры Уставший Ваня, изображение сгенерировано Dall-E

Герой нашей игры Уставший Ваня начинает задумываться: а почему он, собственно, так устал к декабрю, почему злится на все, почему у него ни на что нет сил, а предновогодние дела превращаются в непреодолимый квест.

Сможет ли он как-то это исправить? Тут только от вас зависит! Мы опубликовали вторую часть истории.

Переходите в чат-бот, жмите кнопку "Меню" (большая голубая слева) и выбирайте вторую часть истории – пора помочь Ване разобраться еще с одной проблемой!

Ваня – герой нашей интерактивной игры, ему нужно помочь пережить тяжелый декабрь – когда дел выше крыши, когда надо придумать, кому что дарить и где праздновать, когда отсчеты "сколько дней осталось до Нового года" только злят. 

Игру помогала нам составлять психолог, специалист по работе с состоянием Наталья Карепанова, поэтому полезно будет всем уставшим в этом декабре. Если вы еще не запускали игру, самое время это сделать!

Уставший Ваня – герой чат-бота amic.ru / Изображение сгенерировано Dall-E

Когда хочется залезь под стол. Игра от amic.ru поможет пережить тяжелый декабрь

Вас тоже не радует эта новогодняя суета, нужно сделать кучу дел и заставить себя наслаждаться праздником? А глаз дергается под ритм гирлянды? Прямо как у Уставшего Вани
НОВОСТИОбщество

Игры Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:11:36 18-12-2025

"Извините. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну. И какую-нибудь зверушку заведу, чтобы жить веселей: ты домой приходишь, а она тебе радуется!"

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров