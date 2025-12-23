Для читателей amic.ru в Telegram доступна новая часть интерактивной игры о герое, который очень устал к концу года

23 декабря 2025, 16:52, ИА Амител

Герой игры Уставший Ваня, изображение сгенерировано в Dall-E

Ситуация: нужно придумать, как поздравить коллег на Новый год. Носки и свечки? Или заморочиться и сделать каждому классный полезный подарок. А может, вообще никому ничего не дарить?

Герой нашей предновогодней игры Уставший Ваня в замешательстве. Помогите ему! Переходите в чат-бот и выбирайте в меню четвертую (уже предпоследнюю!) часть истории.

Игру помогала нам составлять психолог, специалист по работе с состоянием Наталья Карепанова, поэтому полезно будет всем уставшим в этом декабре.

Напомним, Уставший Ваня – герой нашей интерактивной игры, ему нужно помочь пережить тяжелый декабрь. Подписчики amic.ru помогали герою распланировать дела до конца года, отказаться от вредных привычек и наладить сон, а еще – научиться не злиться, глядя на чужие итоги года с "успешным успехом". Развязка истории уже скоро!