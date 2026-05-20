Популярный ресторан "Люси готовит" закрывается в Барнауле

Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц

20 мая 2026, 15:38, ИА Амител

Ресторан "Люси готовит" / Фото: "Авито"

В Барнауле 23 мая закрывается ресторан "Люси готовит". Заведение располагается в здании на проспекте Строителей. Собственник помещения уже начал искать нового арендатора. Напомним, о закрытии администрация ресторана ранее сообщила в соцсетях.

«Дорогие гости, друзья! Люси будет готовить до 23 мая включительно! С нетерпением ждем вас в гости закончить нашу историю красиво!» — сообщило заведение в своих соцсетях.

Согласно опубликованному объявлению на "Авито", площадь помещения составляет 300 квадратных метров. Оно находится на первом этаже и имеет отдельный вход с улицы.

Среди преимуществ объекта указаны собственная парковка со шлагбаумом, летний дворик и возможность аренды эксплуатируемой крыши.

Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Кроме того, будущему арендатору потребуется внести залог в размере 450 тысяч рублей. Минимальный срок аренды — от одного месяца, а условия арендных каникул обсуждаются индивидуально.

За последнее время в Барнауле прекратило деятельность много известных заведений. В частности, после 13 лет работы закрылся клуб "Фараон" — одно из популярных мест городской ночной жизни, которое многие жители краевой столицы помнят по студенческим вечеринкам и шумным танцевальным ночам. Также закрываются кафе, рестораны и бары.