Популярный ресторан "Люси готовит" закрывается в Барнауле
Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц
20 мая 2026, 15:38, ИА Амител
В Барнауле 23 мая закрывается ресторан "Люси готовит". Заведение располагается в здании на проспекте Строителей. Собственник помещения уже начал искать нового арендатора. Напомним, о закрытии администрация ресторана ранее сообщила в соцсетях.
«Дорогие гости, друзья! Люси будет готовить до 23 мая включительно! С нетерпением ждем вас в гости закончить нашу историю красиво!» — сообщило заведение в своих соцсетях.
Согласно опубликованному объявлению на "Авито", площадь помещения составляет 300 квадратных метров. Оно находится на первом этаже и имеет отдельный вход с улицы.
Среди преимуществ объекта указаны собственная парковка со шлагбаумом, летний дворик и возможность аренды эксплуатируемой крыши.
Стоимость аренды составляет 1,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Кроме того, будущему арендатору потребуется внести залог в размере 450 тысяч рублей. Минимальный срок аренды — от одного месяца, а условия арендных каникул обсуждаются индивидуально.
За последнее время в Барнауле прекратило деятельность много известных заведений. В частности, после 13 лет работы закрылся клуб "Фараон" — одно из популярных мест городской ночной жизни, которое многие жители краевой столицы помнят по студенческим вечеринкам и шумным танцевальным ночам. Также закрываются кафе, рестораны и бары.
15:43:38 20-05-2026
ну наверное не настолько популярен что я о нём не слышал ...
15:44:53 20-05-2026
Вот так - закрывается, а я даже не слышал про такой
15:45:50 20-05-2026
только что стало известно о "популярном" ресторане... эх... а сходила бы... если бы знала..
15:58:44 20-05-2026
широко известный в узких кругах
16:49:31 20-05-2026
Гость (15:58:44 20-05-2026) широко известный в узких кругах... видимо, эти круги были совсем узкими... )))
16:00:21 20-05-2026
в этом веке не был в ресторанах ни разу
поэтому пусть хоть все закроются
16:53:18 20-05-2026
лЮси или люсИ? Как правильно обзывалась забегаловка?
16:56:42 20-05-2026
Надо как пекарня "Машенка" плюшек напечь и отправить путину. Может поест и пожалеет?
Хотя "Машеньке" это не помогло.
17:48:21 20-05-2026
Ни разу он не был популярным. Уж по каким причинам популярности среди жителей города он не снискал не знаю. Но из-за отсутствия популярности он, видимо и закрылся.
18:00:36 20-05-2026
Я бы туда не поехал в пробках лишний раз стоять
18:24:38 20-05-2026
Гость (18:00:36 20-05-2026) Я бы туда не поехал в пробках лишний раз стоять... У вас, в Новомихайловке, свои рестораны есть..
18:26:23 20-05-2026
Был бы популярным - не закрылся бы. Потому и закрылся, что никто туда не ходит.
20:00:44 20-05-2026
Барнаульцы богатеют, средняя з/п растёт, требуется более высокий уровень обслуживания.
22:27:10 20-05-2026
Вежливый Человек (20:00:44 20-05-2026) Барнаульцы богатеют, средняя з/п растёт, требуется более выс... Однозначно
10:06:50 21-05-2026
Вежливый Человек (20:00:44 20-05-2026) Барнаульцы богатеют, средняя з/п растёт, требуется более выс... Да да, сотни тысяч богатых барнаульцев не могут найти достойный ресторан, который бы соответствовал их уровню запросов. 5 мишленовских звёзд пусть на покрышки мишлен клеят, барнаульцам в среднем надо от сорока до ста пятнадцати звёзд в обслуживании.
22:45:59 20-05-2026
Конечно, заведение не было популярным у подавляющего большинства комментаторов. То ли дело конотеатр "Пионер"! То ли дело пивная на "Никитке" рядом с общественной баней! То ли дело пельменная "сотый" на площади возле нулёвого километра с последующим купанием в фонтане космонавтов...
А это - тьфу. Галстук туда, салфетку сюда... Мучать себя, как при царском режиме...
10:01:53 21-05-2026
Кхм... (22:45:59 20-05-2026) Конечно, заведение не было популярным у подавляющего большин... В 2000 ом был студентом АГУ в здании напротив и помню эту пельменную - пельмени реально были вкусными ,,,,беспечная юность посиделки у мамонта
21:14:44 01-06-2026
Гость (10:01:53 21-05-2026) В 2000 ом был студентом АГУ в здании напротив и помню эту пе... Один год удалось студентом побыть?))) Бывали там, в 2000 закончил))
09:58:15 21-05-2026
Вежливый Человек (20:00:44 20-05-2026) Барнаульцы богатеют, средняя з/п растёт, требуется более выс... Ахах ))))) зачётный сарказм коммент))))