"Формат изжил себя". Почему в Барнауле закрывается известный ночной клуб "Фараон"

Заведение, где 13 лет отдыхали горожане, прекращает работу 21 марта

17 марта 2026, 07:00, Вячеслав Кондаков

Вечеринка в "Фараоне" / Фото: соцсети клуба "Фараон"

В Барнауле после 13 лет работы закрывается ночной клуб "Фараон" — одно из известных заведений городской ночной жизни, которое многие жители краевой столицы помнят по студенческим вечеринкам и шумным танцевальным ночам. Последняя вечеринка пройдет 21 марта. Управляющий ночным клубом Илья Колтаков объяснил amic.ru, что причина закрытия — не экономические сложности, а устаревший формат ночного клуба.

Клубная культура изменилась

В последние годы руководство "Фараона" пыталось адаптироваться к новым условиям и привлекать более молодую аудиторию. Однако сделать это оказалось сложно. Студенты и молодежь, пояснил Илья Колтаков, выбирают другие форматы отдыха и почти не ходят в клубы.

«Мы пробовали привлекать более молодую аудиторию, но ей это неинтересно. Заведение выглядит довольно архаично. Египетская тематика интерьера тоже уже не соответствует трендам нового поколения», — рассказал amic.ru Илья Колтаков.

По словам руководителя, клуб в последние годы ориентировался в основном на более взрослую аудиторию.

«Мы фокусировались на гостях постарше. Молодые люди сейчас выбирают другие форматы отдыха», — пояснил директор.

По словам управляющего "Фараоном", еще 15–20 лет назад Барнаул мог похвастаться насыщенной клубной жизнью. В городе работало множество площадок, и у молодежи был большой выбор мест для ночного отдыха. Сегодня ситуация изменилась. Многие клубы закрылись, а форматы развлечений постепенно сместились в сторону баров, ресторанов и заведений с более спокойной атмосферой. По словам Ильи Колтакова, часть посетителей предпочитают проводить время в заведениях с живой музыкой или гастрономической концепцией, а кто-то выбирает домашние вечеринки или другие виды досуга.

Илья Колтаков также отметил, что в будущем на месте "Фараона" может появиться новое заведение, но уже в современном формате.

Как пройдет последняя вечеринка?

Перед окончательным закрытием в клубе 21 марта планируют провести последнюю вечеринку. По словам представителя заведения, она станет своеобразным прощанием с площадкой для постоянных гостей и тех, кто когда-то проводил здесь время. После этого заведение прекратит работу.

«Формат просто изжил себя», — подчеркнул директор.

При этом концерты, которые были запланированы в клубе на ближайшие месяцы, пройдут согласно расписанию.

«Эти обязанности мы выполним», — заключил Илья Колтаков.

