"Формат изжил себя". Почему в Барнауле закрывается известный ночной клуб "Фараон"
Заведение, где 13 лет отдыхали горожане, прекращает работу 21 марта
17 марта 2026, 07:00, Вячеслав Кондаков
В Барнауле после 13 лет работы закрывается ночной клуб "Фараон" — одно из известных заведений городской ночной жизни, которое многие жители краевой столицы помнят по студенческим вечеринкам и шумным танцевальным ночам. Последняя вечеринка пройдет 21 марта. Управляющий ночным клубом Илья Колтаков объяснил amic.ru, что причина закрытия — не экономические сложности, а устаревший формат ночного клуба.
Клубная культура изменилась
В последние годы руководство "Фараона" пыталось адаптироваться к новым условиям и привлекать более молодую аудиторию. Однако сделать это оказалось сложно. Студенты и молодежь, пояснил Илья Колтаков, выбирают другие форматы отдыха и почти не ходят в клубы.
«Мы пробовали привлекать более молодую аудиторию, но ей это неинтересно. Заведение выглядит довольно архаично. Египетская тематика интерьера тоже уже не соответствует трендам нового поколения», — рассказал amic.ru Илья Колтаков.
По словам руководителя, клуб в последние годы ориентировался в основном на более взрослую аудиторию.
«Мы фокусировались на гостях постарше. Молодые люди сейчас выбирают другие форматы отдыха», — пояснил директор.
По словам управляющего "Фараоном", еще 15–20 лет назад Барнаул мог похвастаться насыщенной клубной жизнью. В городе работало множество площадок, и у молодежи был большой выбор мест для ночного отдыха. Сегодня ситуация изменилась. Многие клубы закрылись, а форматы развлечений постепенно сместились в сторону баров, ресторанов и заведений с более спокойной атмосферой. По словам Ильи Колтакова, часть посетителей предпочитают проводить время в заведениях с живой музыкой или гастрономической концепцией, а кто-то выбирает домашние вечеринки или другие виды досуга.
Илья Колтаков также отметил, что в будущем на месте "Фараона" может появиться новое заведение, но уже в современном формате.
Как пройдет последняя вечеринка?
Перед окончательным закрытием в клубе 21 марта планируют провести последнюю вечеринку. По словам представителя заведения, она станет своеобразным прощанием с площадкой для постоянных гостей и тех, кто когда-то проводил здесь время. После этого заведение прекратит работу.
«Формат просто изжил себя», — подчеркнул директор.
При этом концерты, которые были запланированы в клубе на ближайшие месяцы, пройдут согласно расписанию.
«Эти обязанности мы выполним», — заключил Илья Колтаков.
08:09:33 17-03-2026
ну действительно изжил.
в свое время, это было актуально и вполне перспективно.
на площадку пришел бройлер и пришла вертихвостка.
выпили по коктейлю и пиву, понюхали у друг руга под хвостом и поехали спариваться - всем профит..
сейчас, видимо бывшая целевая аудитория уже 35-40, а молодежь это все не интересует.
хотя может перезапуск и ребрендинг сделают
09:56:19 17-03-2026
злишься, что тебя не увозят?
10:03:02 17-03-2026
Был там 1 раз. Более неклиентоориентированного места представить сложно.
Формат для отстоя
11:00:23 17-03-2026
Я рад что молодежь выбирает другой отдых а не алкоголь до утра
12:37:51 17-03-2026
ахаха, она выбирает энергетики и вейпы. что здоровее, даже трудно сказать))))))))))))))
ахаха, она выбирает энергетики и вейпы. что здоровее, даже трудно сказать))))))))))))))
14:29:13 17-03-2026
ну это твоя молодежь. потом будут асфальтоукладчиками работать или в ящик в 23
21:06:09 09-04-2026
Раньше там достаточно крутые концерты проходили