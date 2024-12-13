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Пепельный снег и "кладбище" машин. Как выглядит сгоревший склад в Барнауле?

Как будто после апокалипсиса

13 декабря 2024, 11:12, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сгорело производственное помещение по изготовлению пенопласта, склад стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей, расположенный в 9-м Заводском проезде. Как сообщалось, огонь зацепил и станцию технического обслуживания. Пожар начался в четверг днем, 12 декабря, изначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, однако к вечеру он захватил уже 3000 "квадратов". Огонь распространялся с огромной скоростью.

Поздно вечером пожар локализовали, открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали 106 специалистов и 28 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Напомним, из-за пожара произошло отключение электроэнергии, что привело к ограничению подачи воды во многие жилые дома, возникли и проблемы с отоплением. Электричества временно лишились 62 тысячи жителей. Подачу ресурсов оперативно восстановили. Устранение последствий крупного пожара поставлено на контроль в администрации Барнаула.

Пожар по адресу 9-й Заводской проезд, 5г/3 в Барнауле / Скриншот из видео МЧС по Алтайскому краю

Без света, воды и тепла. Что за пожар случился в Барнауле и как он парализовал город?

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Комментарии 12

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Гость

11:30:29 13-12-2024

Вот интересно, кто выдавал разрешение на строительство ЭТОГО из металлического каркаса зашитого металлопрофилем, расположенного практически под высоковольтной ЛЭП? Согласование энергетиков и МЧСников есть? Если есть, то кто-нибудь ответит? Если нет, то почему не замечали это "строение"? Кто за это ответит? А чем там занимались, кто-нибудь достоверно знает? Всяких контролирующих органов и людей работающих в них, пруд пруди. На производстве людей не хватает, а контролёров девать некуда. Контроля же нет совсем.

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Гость

12:38:38 13-12-2024

Гость (11:30:29 13-12-2024) Вот интересно, кто выдавал разрешение на строительство ЭТОГО...
Всё это безобразие находится в охранной зоне ЛЭП. При желании найти ответственных очень просто, была бы, как говорится, политическая воля.

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Гость

11:31:01 13-12-2024

Как то увеличилось количество крупных, это точно случайность?

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Алексей

11:39:27 13-12-2024

Часто что-то стали гореть склады и СТО в Барнауле...

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Кхм...

12:01:11 13-12-2024

Алексей (11:39:27 13-12-2024) Часто что-то стали гореть склады и СТО в Барнауле...... Похоже на экстренную ликвидацию бизнеса

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Гость

10:08:30 14-12-2024

Кхм... (12:01:11 13-12-2024) Похоже на экстренную ликвидацию бизнеса ... Скорее на расчистку строительной площадки

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Гость

11:58:00 13-12-2024

"как после апокалипсиса"... кто-нибудь знает КАК ЭТО "ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИСА"???

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Элен без ребят

12:16:41 13-12-2024

Гость (11:58:00 13-12-2024) "как после апокалипсиса"... кто-нибудь знает КАК ЭТО "ПОСЛЕ ... а вы кино не смотрели что-ли?

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Гость

12:08:14 13-12-2024

Хорошо, что железная дорога сохранилась — пожарные поезда смогли прибыть. Там и пассажирское сообщение можно запустить

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ППШариков

14:00:25 13-12-2024

Да уж, вот и поменял колодки.

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Гость

14:32:24 13-12-2024

Конец вороньей слободки

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Гость

14:47:59 13-12-2024

Где результаты расследования предыдущих пожаров? Кладовщик-пироман, как перчатки, меняет места работы. На Космонавтов 6Т кладовой не требуется?

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