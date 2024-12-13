Пепельный снег и "кладбище" машин. Как выглядит сгоревший склад в Барнауле?

Как будто после апокалипсиса

13 декабря 2024, 11:12, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле сгорело производственное помещение по изготовлению пенопласта, склад стройматериалов и легковоспламеняющихся жидкостей, расположенный в 9-м Заводском проезде. Как сообщалось, огонь зацепил и станцию технического обслуживания. Пожар начался в четверг днем, 12 декабря, изначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, однако к вечеру он захватил уже 3000 "квадратов". Огонь распространялся с огромной скоростью.

Поздно вечером пожар локализовали, открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали 106 специалистов и 28 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Напомним, из-за пожара произошло отключение электроэнергии, что привело к ограничению подачи воды во многие жилые дома, возникли и проблемы с отоплением. Электричества временно лишились 62 тысячи жителей. Подачу ресурсов оперативно восстановили. Устранение последствий крупного пожара поставлено на контроль в администрации Барнаула.