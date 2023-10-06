Успейте насладиться последними теплыми днями в этом году

06 октября 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Суббота и воскресенье, 7 и 8 октября, будут последними жаркими выходными в этом году в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в эти дни ожидается до +20 градусов.

Теплая погода продержится до среды, 11 октября, включительно. По данным метеорологических сайтов, столбики термометров 10 и 11 октября будут подниматься до +21 градуса. А уже 12 октября резко начинается похолодание.

Ранее замначальника регионального ЦГМС Александр Люцигер рассказал amic.ru, что с 12 октября в крае местами ожидаются осадки в виде дождя, температура будет понижаться, и на фоне общего похолодания с 16 октября возможен мокрый снег.

К концу октября в регионе уже начнет устанавливаться временный снежный покров, а в начале ноября он будет уже постоянный.