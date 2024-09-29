Пожар на мебельной фабрике в Барнауле. Что известно на данный момент

Площадь возгорания увеличилась до шести тысяч квадратных метров

29 сентября 2024, 20:26, ИА Амител

Кадры с места пожара / ruletkaman

Сильный пожар произошел на территории Барнаульской мебельной фабрики 29 сентября. О том, что известно на данный момент, – в материале amic.ru.

Около 16 часов по местному времени в социальных сетях начала появляться информация о пожаре в районе промзоны на улице Попова. Очевидцы рассказывали о столбах черного дыма, которые виднелись издалека. Чуть позже стало известно, что к месту возгорания едет пожарный поезд.

В МЧС, комментируя информацию, рассказали, что горит здание Барнаульской мебельной фабрики. К моменту первого комментария площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. На месте развернули три боевые точки спасателей.

Огонь распространился на площади шесть тысяч квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 68 человек личного состава и 20 единиц техники.

Прокуратура разбирается в ситуации. Специалисты будут выяснять причину пожара.



По последним данным, пламя локализовали на площади 6,8 тысячи квадратов.