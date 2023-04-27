Пожарные щиты установили в пригороде Барнаула

На эти цели потратили 211 тысяч рублей

27 апреля 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В пригородных посёлках Барнаула Ленинского, Индустриального и Центрального районов установили специальные пожарные щиты, сообщили в мэрии.

В комплект такого щита входят штыковая и совковая лопаты, конусное ведро, лом, покрывало для изоляции очага возгорания, а также огнетушитель и 200-литровая бочка для воды.

"С помощью этих инструментов можно принять посильные меры по тушению огня до того момента, как на место прибудут спасатели", – пояснили в городском управлении по делам ГОЧС.

В общей сложности купили 35 щитов – на это ушло больше 211 тысяч рублей. Их разместили в тех местах, где есть риск перехода лесных пожаров на жилые постройки.

С адресами местоположения щитов можно ознакомиться по ссылке.