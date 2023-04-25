НОВОСТИОбщество

Правда ли, что у некоторых россиян перестанет работать WhatsApp*?

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах, утверждают СМИ

25 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

WhatsApp* перестанет работать на некоторых смартфонах с операционной системой Android в ближайшие месяцы, свидетельствует новая бета-версия мессенджера. Об этом сообщает "Рамблер".

Правда ли, что WhatsApp прекратит работу на части устройств – читайте на amic.ru.

Правда ли, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с Android?

По информации "Рамблера", правда. На интернет-портале утверждают, что WhatsApp прекратит работу на смартфонах с Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году.

Почему WhatsApp не будет работать на устаревших версиях Android?

Это позволит сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций.

А WhatsApp продолжит работать на смартфонах с более новой версией Android?

Да, продолжит. Уточняется, что для работы WhatsApp потребуется версия Android 5.0 2014 года и более поздние.

"Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом, WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android", – приводит "Рамблер" цитату из сообщения разработчиков.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.

Фото: unsplash.com

WhatsApp* перестал работать в "Яндекс Браузере"

Пользователи начали жаловаться на эту проблему 8 апреля
НОВОСТИОбщество
интернет

Комментарии 5

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Элен без ребят

18:02:52 25-04-2023

а у меня он давно не работает, с тех пор как купила Хуавей

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Гость

23:44:48 25-04-2023

Что они там обновляют, я не каких изменений не замечаю.

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Гость

07:41:29 26-04-2023

Придется Телеграммом пользоваться

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гость

10:15:43 26-04-2023

а разве им кроме бабушек еще кто-то пользуется?

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Гость

11:56:21 26-04-2023

гость (10:15:43 26-04-2023) а разве им кроме бабушек еще кто-то пользуется?... Ага, дедушки )))

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