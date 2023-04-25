Правда ли, что у некоторых россиян перестанет работать WhatsApp*?
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах, утверждают СМИ
25 апреля 2023, 17:30, ИА Амител
WhatsApp* перестанет работать на некоторых смартфонах с операционной системой Android в ближайшие месяцы, свидетельствует новая бета-версия мессенджера. Об этом сообщает "Рамблер".
Правда ли, что WhatsApp прекратит работу на части устройств – читайте на amic.ru.
Правда ли, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с Android?
По информации "Рамблера", правда. На интернет-портале утверждают, что WhatsApp прекратит работу на смартфонах с Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году.
Почему WhatsApp не будет работать на устаревших версиях Android?
Это позволит сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций.
А WhatsApp продолжит работать на смартфонах с более новой версией Android?
Да, продолжит. Уточняется, что для работы WhatsApp потребуется версия Android 5.0 2014 года и более поздние.
"Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом, WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android", – приводит "Рамблер" цитату из сообщения разработчиков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
18:02:52 25-04-2023
а у меня он давно не работает, с тех пор как купила Хуавей
23:44:48 25-04-2023
Что они там обновляют, я не каких изменений не замечаю.
07:41:29 26-04-2023
Придется Телеграммом пользоваться
10:15:43 26-04-2023
а разве им кроме бабушек еще кто-то пользуется?
11:56:21 26-04-2023
гость (10:15:43 26-04-2023) а разве им кроме бабушек еще кто-то пользуется?... Ага, дедушки )))