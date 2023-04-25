WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах, утверждают СМИ

25 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

WhatsApp* перестанет работать на некоторых смартфонах с операционной системой Android в ближайшие месяцы, свидетельствует новая бета-версия мессенджера. Об этом сообщает "Рамблер".

Правда ли, что WhatsApp прекратит работу на части устройств – читайте на amic.ru.

Правда ли, что WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с Android?

По информации "Рамблера", правда. На интернет-портале утверждают, что WhatsApp прекратит работу на смартфонах с Android 4.4 KitKat, вышедшей в 2013 году.

Почему WhatsApp не будет работать на устаревших версиях Android?

Это позволит сосредоточиться на внедрении и развитии новых функций.

А WhatsApp продолжит работать на смартфонах с более новой версией Android?

Да, продолжит. Уточняется, что для работы WhatsApp потребуется версия Android 5.0 2014 года и более поздние.

"Обратите внимание, что это обновление больше не совместимо с версиями Android ниже 5.0. Таким образом, WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android", – приводит "Рамблер" цитату из сообщения разработчиков.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.