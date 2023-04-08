WhatsApp* перестал работать в "Яндекс Браузере"

Пользователи начали жаловаться на эту проблему 8 апреля

08 апреля 2023, 14:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp* – мессенджер не открывается в "Яндекс Браузере" с компьютера. Сообщения об этом появились на "Пикабу" и в Дзен-канале "Новости солянка".

При попытке попасть в веб-версию мессенджера выскакивает cледующее сообщение:

Проверка amic.ru показала, что проблема действительно актуальна.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.