WhatsApp* перестал работать в "Яндекс Браузере"
Пользователи начали жаловаться на эту проблему 8 апреля
08 апреля 2023, 14:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пользователи жалуются на сбои в работе WhatsApp* – мессенджер не открывается в "Яндекс Браузере" с компьютера. Сообщения об этом появились на "Пикабу" и в Дзен-канале "Новости солянка".
При попытке попасть в веб-версию мессенджера выскакивает cледующее сообщение:
Проверка amic.ru показала, что проблема действительно актуальна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp) запрещена в России как экстремистская.
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