Законопроект, позволяющий это сделать, одобрили в правительстве

23 сентября 2024, 17:53, ИА Амител

iPhone и MacBook от Apple / Фото: pixabay.com

В России могут перестать продавать смартфоны iPhone и другую технику корпорации Apple. Это позволяет сделать законопроект, который внесли в Госдуму еще летом 2024 года. В сентябре стало известно, что правительство РФ одобрило этот документ, а потому вскоре его рассмотрят.

О том, запретят ли в России продажу "айфонов" и с чем это связано, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что iPhone запретят продавать в России? Такая вероятность есть. Запрет продажи айфонов, как и другой техники Apple в России, предусмотрен в законопроекте, внесенном в Госдуму два месяца назад. Над инициативой работали представители всех фракций нижней палаты парламента. Сам законопроект вводит ряд требований к гаджетам, продаваемым в России. При этом те устройства, которые не будут соответствовать нормам, предлагается запретить к продаже. Если проанализировать нынешнюю ситуацию (пусть законопроект еще и не принят), под потенциальный запрет попадает именно техника Apple.

2 В каком случае айфоны запретят продавать в России? В случае если закон примут, но Apple при этом откажется давать пользователям из России возможность устанавливать на свои устройства магазин приложений RuStore.

3 А в чем суть законопроекта? Законопроект предлагает нормы, согласно которым при использовании и продаже "технически сложных товаров" у потребителя должна быть возможность пользоваться RuStore, в том числе и проводить через него платежи. Любые ограничения на установку отечественных приложений должны быть запрещены на территории РФ. Соответственно, техника, производитель которой не выполняет эти требования, будет под запретом, если закон примут. Перечень "технически сложных товаров" должно определить правительство. Нет сомнений, что айфоны и другая техника Apple туда попадут.

4 Почему на iPhone сейчас нельзя установить RuStore? Напомним, на все устройства компании предустановлен лишь официальный App Store. Официально поставить другие магазины на айфоны невозможно. Apple делает исключения, но крайне редко. Например, жители Евросоюза с недавних пор могут пользоваться сторонним магазином – AltStore PAL. Поэтому российские законодатели и требуют, чтобы в нашей стране у пользователей тоже была возможность пользоваться собственным магазином приложений – RuStore.

5 А в России готовы к установке RuStore на айфоны? ТАСС приводит слова замглавы комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина. Тот уверен, что "iOS-версия RuStore <...> разработана и может появиться на "яблочной платформе" уже на следующий день после вступления закона в силу".

6 Когда может начать действовать запрет на продажу айфонов? Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Таким образом, российские власти дают Apple время и возможность, чтобы предоставить пользователям из РФ весь требуемый функционал.

7 Каков шанс, что продажу айфонов в России действительно запретят? Пока непонятно. Правительство РФ одобрило законопроект, потребовав при этом внести в него несколько изменений. Поправленный законопроект позже будут рассматривать в Госдуме. Именно от мнения депутатов и будет зависеть, превратится ли законопроект в полноценный закон. Но это только первый шаг. Даже если закон примут, далее нужно будет следить за позицией компании Apple. Именно от этого будет зависеть, окажутся ли iPhone под запретом.