В Госдуме предложили ограничить продажу табака родившимся после 2009 года россиянам

Как отмечают инициаторы, доходы от акциз на табак упадет, но на лечение болезней, вызванных курением, уходит значительно больше средств

02 октября 2024, 17:33, ИА Амител

Дым / Фото: unsplash.com/ Ruvim Noga

В России может появиться запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Он коснется россиян, родившихся после 2009 года. Как сообщает ТАСС, законопроект об этом разработали депутаты Госдумы от фракции "Новые люди".

Документ предполагает внести изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". В пояснительной записке уточняется, что принятие законопроекта позволит постепенно вывести из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, а также сократить до минимума число курящих среди молодого поколения.

Вместе с тем принятие законопроекта повлечет ежегодное снижение доходов в федеральный бюджет от акцизов на табак и табачную продукцию. Вместе с тем, по оценке Минздрава РФ, расходы на лечение граждан от заболеваний, связанных с курением, составляют свыше 1 трлн рублей ежегодно, а непрямые экономические потери – свыше 5 трлн рублей.