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В Госдуме предложили ограничить продажу табака родившимся после 2009 года россиянам

Как отмечают инициаторы, доходы от акциз на табак упадет, но на лечение болезней, вызванных курением, уходит значительно больше средств

02 октября 2024, 17:33, ИА Амител

Дым / Фото: unsplash.com/ Ruvim Noga
Дым / Фото: unsplash.com/ Ruvim Noga

В России может появиться запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Он коснется россиян, родившихся после 2009 года. Как сообщает ТАСС, законопроект об этом разработали депутаты Госдумы от фракции "Новые люди".

Документ предполагает внести изменения в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". В пояснительной записке уточняется, что принятие законопроекта позволит постепенно вывести из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, а также сократить до минимума число курящих среди молодого поколения.

Вместе с тем принятие законопроекта повлечет ежегодное снижение доходов в федеральный бюджет от акцизов на табак и табачную продукцию. Вместе с тем, по оценке Минздрава РФ, расходы на лечение граждан от заболеваний, связанных с курением, составляют свыше 1 трлн рублей ежегодно, а непрямые экономические потери – свыше 5 трлн рублей.

Здоровье

Комментарии 11

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Гость

17:44:32 02-10-2024

Как это? То есть, когда им стукнет 18 они все равно не смогут покупать ? Хммм , странно.

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гость

18:23:46 02-10-2024

Гость (17:44:32 02-10-2024) Как это? То есть, когда им стукнет 18 они все равно не смогу... Не какой странности,простая дискриминация по году рождения

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серый

18:19:08 02-10-2024

они чего там покурили ?

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Гость

19:41:57 02-10-2024

серый (18:19:08 02-10-2024) они чего там покурили ?... Лучше бы курили, а не очередной закон продвигали.

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Гость

19:20:07 02-10-2024

Других проблем нет?

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Гость

21:15:11 02-10-2024

а че не как с пенсионной реформой - ВСЕМ не продавать, но постепенно

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Гость

22:15:36 02-10-2024

Хорошая инициатива, но табачное лобби не допустит

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Гость

23:57:54 02-10-2024

Почему их алкоголь не волнует, от него то больше проблем, видимо и доходы в бюджет больше не хотят терять и это все называется заботой о гражданах, сплошное лицемерие.

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Гость

07:02:37 03-10-2024

2009 это 15 лет? Так и так нельзя, вроде

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Гость

09:51:42 03-10-2024

Слова... Кто же будет рубить сук, на котором сидит?

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Гость

10:28:47 03-10-2024

Полностью сперли идею правительства Новой Зеландии 2022г., вот только там подумали хорошенько и решили все оставить, как есть, т.к. расцветет подпольная торговля, курить меньше никто не станет, скорее даже наоборот, а доходы от продажи табака измеряются миллиардами, никто не будет отказываться от таких денег, да и в целом молодежь в большенстве своем уже не курит сигареты, это моветон! Они предпочитают вейпы/эл.сигареты...так что запрет - это суета ради суеты.

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