Правительство Дагестана: аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни

Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами

30 октября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. Об этом заявило правительство республики в Telegram-канале.

Там отметили, что муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами. Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова, а также органов власти. Его работу пообещали восстановить в ближайшие дни.

Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля.

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). В результате происшествия пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди полицейских, – порядка 10 человек.