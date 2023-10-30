Правительство Дагестана: аэропорт Махачкалы возобновит работу в ближайшие дни
Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами
30 октября 2023, 08:01, ИА Амител
В городах и районах Дагестана усилили меры безопасности. Об этом заявило правительство республики в Telegram-канале.
Там отметили, что муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами. Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова, а также органов власти. Его работу пообещали восстановить в ближайшие дни.
Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.
В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля.
Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). В результате происшествия пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди полицейских, – порядка 10 человек.
09:55:24 30-10-2023
Вообще дурдом, конечно. Еще было бы понятен митинг у посольства Израиля в поддержку Палестины с плакатом: "Нет войне!". Но это явно провокация. Тут уши выступающих против стабильности в России могут торчать
10:00:24 30-10-2023
А армия Израиля пока бьет по аэропортам Сирии
10:29:01 30-10-2023
Кгхм... А вот Росавиация с правительством Дагестана не согласна и закрыла до 6 ноября) Какое там у нас на дворе сегодня? 30-е? Кушайте, не обляпайтесь.
12:20:03 30-10-2023
Идёти....