Предновогодний бум. Девелоперы в конце года рванули за разрешениями на строительство

С начала года мэрия выдала 22 документа, которые дают компаниям право возводить многоквартирные дома

16 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

ЖК на Павловском тракте, 251б / Фото: "Дом.рф"

Вторая половина года традиционно богата на выданные разрешения на строительство ЖК. В ноябре мэрия одобрила возведение шести комплексов. Всего же с начала года администрация выдала 22 разрешения. В числе одобренных проектов есть и продолжение уже начатых, и точечные дома, и масштабные квартальные ЖК. Где построят планируемые объекты и какими они будут – в материале amic.ru.

ЖК в пригороде

Проект дома в Научном городке в Барнауле / Фото: "Алтайгражданпроект"

Восьмиэтажный панельный дом запланировали в барнаульском Научном городке на месте многолетнего долгостроя. В конце 80-х здесь начали возводить многоквартирный дом, но работы замерли на уровне фундамента. Осенью 2023-го участок с торгов приобрела "Жилищная инициатива". Она же планирует тут новый объект. В сентябре 2024-го девелопер со второй попытки прошел градсовет, а в начале ноября получил разрешение на строительство.

В здании будет три подъезда и 184 квартиры (рассчитаны на проживание 328 человек). На первом этаже запроектировали помещения общественного назначения, во дворе – 109 парковочных мест.

Возвести многоэтажку должны до мая 2027 года – именно до этого времени действует разрешение на строительство.

Квартал у "Арены"

Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

Комплекс, состоящий из шести жилых корпусов (домов), возведет в квартале на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной компания "Алгоритм". ЖК будет состоять из трех девятиэтажных домов, расположенных по периметру, а также трех 17-этажных "башен" в центре. К одному из корпусов пристроят здание магазина.

На территории двора разместят необходимые площадки: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой. Под жилым двором запроектированы две подземные автостоянки общей вместимостью 180 машино-мест. Всего в шести домах заложена 1041 квартира площадью от 28 до 98 квадратных метров. Разрешение на строительство домов выдано до ноября 2029 года.

В этом же квартале "Алгоритм" начнет возводить ЖК на ул. Анатолия Мельникова, 3, состоящий из трех корпусов. Его девелопер должен сдать до конца ноября 2030 года.

Дом на Оби

Проект дома на улице Интернациональной в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

На ул. Интернациональной, 8, скоро развернется строительство 15-этажного дома на 119 квартир. В нем предусмотрен транзитный вестибюль по первому этажу, подземная парковка.

Доступ на подземную парковку под территорией дома будет обеспечен по пандусу южной стороны и двум лестницам выхода на улицу.

Здесь также разместят кладовые для жильцов. Также предусмотрена детская площадка, зона для мусорных контейнеров.

Возвести ЖК застройщику необходимо до февраля 2027 года.

Дом у ТЦ "Лето"

ЖК на Павловском тракте, 251б / Фото: "Дом.рф"

На Павловском тракте, 251б (рядом с ТЦ "Лето") возведут ЖК на 415 квартир. Участок для строительства расположен за торговым центром и был сформирован после выкупа и сноса известной АЗС с куполом. Проект дома со второй попытки защитили на градсовете в декабре 2023-го.

Здание будет состоять из четырех разноуровневых секций (две – высотой 17 и 21 этаж, еще две – 25 этажей). В жилой части на первых этажах располагаются террасы. В каждой секции есть колясочные и кладовые.

Под двором предусмотрен трехуровневый паркинг на 141 машино-место. Дополнительно десять парковочных мест оборудуют на территории ЖК, еще 56 (для временного хранения) – на территории ТЦ "Лето". Все дворовое благоустройство ЖК (детские, спортивные, игровые площадки, зоны отдыха) расположено на крыше паркинга.

Разрешение на строительство ЖК действует до июня 2028 года.

В историческом центре

Проект ЖК на ул. Никитина, 41 / Фото: "Мастерская Золотова"

Многоэтажный дом построят на ул. Никитина, 41 (пересечение с пр. Комсомольским), на месте старой двухэтажки и автосервиса. ЖК рассчитан всего на 38 квартир, для которых предусмотрели 41 машино-место. Часть застраиваемой территории относится к зоне охраны объекта культурного наследия (Дом Яковлева на ул. Максима Горького, 30), на ней размещены детские площадки, она благоустроена и озеленена.

В ЖК будет 38 квартир площадью от 67,4 до 198 квадратных метров. Всего дом рассчитан на проживание 95 человек. На первом этаже здания будут помещения для досуга.

Возвести ЖК застройщик должен до конца ноября 2027 года.

Ранее amic.ru писал о многоквартирных домах, разрешения на строительство которых выдано в сентябре-октябре. Среди них "Сахаров Парк" на площади Сахарова, высотки на Речном, многоэтажки в квартале 2036.