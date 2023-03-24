Представители Алтайского края поучаствовали в Международном форуме труда

Они рассказали о своих наработках и изучили кейсы других регионов

24 марта 2023, 12:05, ИА Амител

Международный форум труда / Фото: АЦКР

Специалисты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Алтайского края стали участниками Международного форума труда, который прошёл в Санкт-Петербурге 15-17 марта.

Они посетили один из основных треков форума – "Производительность труда, драйверы роста производительности труда". И конференцию Региональных центров компетенций.

Эксперты алтайского и других РЦК обсудили современные экономические условия и возможности роста эффективности российских предприятий, развития концепции преемственности бережливого производства и формирования лучших образцов в рамках реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

"Мы обменивались с коллегами из РЦК, представителями предприятий, бизнеса, различными экспертами опытом развития производительности труда. Подобные дискуссии позволяют понять, как ещё более эффективно организовывать процессы улучшений на предприятиях – участниках нацпроекта "Производительность труда". Также мы повышали свои компетенции на практико-ориентированных мероприятиях", – рассказал руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Седьмой Форум труда посетило свыше пяти тысяч участников. На крупнейшей дискуссионной платформе прошло около сотни мастер-классов, практикумов, конференций, круглых столов, панельных дискуссий и различных секций.

Добавим, что в регионе с 2019 года участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 74 предприятия. Целевое значение данного показателя для Алтайского края, установленное на конец 2024 года, составляет 87 компаний.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.