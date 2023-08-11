Преподаватель барнаульской музыкальной школы получила благодарность от президента
Общий стаж работы специалиста составляет 35 лет
11 августа 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: пресс-служба регионального правительства
Преподаватель барнаульской Детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова Татьяна Малафеева получила благодарность от президента России. Об этом рассказали в региональном правительстве.
"Индивидуально выстраивает образовательный процесс, разработала свой методический подход для развития художественно-творческих способностей детей в разных направлениях деятельности", – описали специалиста в правительстве.
Общий стаж работы Татьяны Малафеевой 35 лет. Она выпустила более 60 учащихся, многие из которых продолжили обучение в других учреждениях.
09:39:35 11-08-2023
Училась там, моим Педагогом была Лобанова Элеонора Николаевна! Человек с большой буквы: строга, но справедлива! Лучшего педагога по жизни больше не встречала!!!