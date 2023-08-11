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Преподаватель барнаульской музыкальной школы получила благодарность от президента

Общий стаж работы специалиста составляет 35 лет

11 августа 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба регионального правительства
Фото: пресс-служба регионального правительства

Преподаватель барнаульской Детской музыкальной школы № 1 им. А.К. Глазунова Татьяна Малафеева получила благодарность от президента России. Об этом рассказали в региональном правительстве. 

"Индивидуально выстраивает образовательный процесс, разработала свой методический подход для развития художественно-творческих способностей детей в разных направлениях деятельности", – описали специалиста в правительстве.

Общий стаж работы Татьяны Малафеевой 35 лет. Она выпустила более 60 учащихся, многие из которых продолжили обучение в других учреждениях.
 

культура

Комментарии 1

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Гость

09:39:35 11-08-2023

Училась там, моим Педагогом была Лобанова Элеонора Николаевна! Человек с большой буквы: строга, но справедлива! Лучшего педагога по жизни больше не встречала!!!

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