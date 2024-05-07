На майских праздниках погода в Алтайском крае будет отличной, но после них в регионе похолодает и пойдут осадки

07 мая 2024, 15:09, ИА Амител

Снег весной / Фото: unsplash.com/Tomasz Suliga

Жители Центральной России, в том числе и москвичи, делятся фотографиями белых улиц, которые засыпало снегом 7 мая. Синоптики центра "Фобос" такие сюрпризы погоды объясняют столкновением арктических и атлантических воздушных масс, а пик похолодания прогнозируют на 9 мая. Придут ли эти снегопады в Алтайский край, amic.ru рассказал замначальника регионального Гидрометцентра Александр Люцигер.

"На майские праздники погода на Алтае будет довольно теплой и преимущественно без осадков. В День Победы воздух в регионе прогреется до +23...+28°С, а 10 мая будет еще жарче: по югу – до +30. По предварительному прогнозу, 11 и 12 мая к нам придет похолодание, но оно будет незначительным: столбики термометров не опустятся ниже +14°С. В эти даты местами пройдут осадки, но снегопады обойдут нас стороной. У нас ожидаются дожди, местами с грозами", – рассказал Александр Люцигер.

При этом эксперт отметил, что снег на Алтае в мае – не редкость. Поэтому говорить с уверенностью, что он уже не выпадет этой весной, пока преждевременно.



