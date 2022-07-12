Кол-центр барнаульского водоканала принял более 50 тысяч звонков за полгода

«Росводоканал Барнаул» за первые шесть месяцев года через свой кол-центр принял и обработал 50,5 тысячи звонков от абонентов. Около шести тысяч из них посвящено заявкам на поверку, замену или установку приборов учета.

По словам начальника Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Натальи Семикрас, каждый год число обращений от клиентов растет.

«И тематика меняется в зависимости от сезона. Например, в теплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. В любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах», — добавила она.

Кстати, 1 июля 2022 года кол-центр барнаульского водоканала отметил 12-летие. За это время отработало уже более 2,1 млн звонков абонентов.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «Барнаульский водоканал») осуществляет водоснабжение и водоотведение Барнаула с декабря 2004 года. Обслуживает более 1,2 тыс. км водопроводных и почти 900 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.