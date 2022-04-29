Майская премия: «Русское Радио» подарит одному из слушателей 10 тысяч рублей

В эфире «Русского Радио» 1, 2 и 3 мая будет проходить акция «Майская премия». Правила простые: если услышали в эфире майский лозунг «Мир! Труд! Май! 10 тысяч получай!» — звоните с мобильного 1057. Первому дозвонившемуся достанется «майская премия» — 10 тысяч рублей.

Звонок бесплатный. Участвовать в розыгрыше могут все внимательные слушатели, независимо от города проживания. Более подробно об акции — на сайте «Русского Радио».

В Барнауле «Русское радио» можно послушать на частоте 105.4 FM, в Бийске — на 11.3 FM, а также онлайн из любого города на сайте Медиагруппы «FM-Продакшн».

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке его получения уточняйте на сайте.