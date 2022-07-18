От хобби к престижной профессии: компьютерная академия «Топ» открыла новый набор

У современных детей быстро проявляются способности к работе с гаджетами. Уже в два года малыши вполне осознанно листают фото и включают видео, а подростки не просто сёрфят, но и ведут блоги на YouTube и в соцсетях. Новое поколение готово к цифровизации: технологии для них — неотъемлемая часть жизни.

Дети с такими увлечениями могут стать отличными специалистами в области IT. А помогут в этом специальные курсы, например, в компьютерной академии «Топ». Здесь открыли новый набор по программе компьютерного образования для детей от 7 до 14 лет «Малая компьютерная академия». Она уже вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве.

В программе обучения:

— web-дизайн;

— game-разработка;

— 3d моделирование;

— программирование;

— разработка мобильных приложений и многое другое.

Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем. Если юный айтишник любит решать логические задачи и с легкостью строит алгоритмы — ему прямая дорога в программисты. Для творческих детей, обладающих художественным вкусом, больше подойдет направление дизайна и 3D-моделирования.

Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками. Задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.

В ближайшую субботу, 23 июля, в академии пройдет бесплатный пробный урок для детей от 7 до 14 лет по анимации и мультипликации.

В программе:

— семь главных инструментов для создания и анимации персонажа;

— как создать свой персонаж с нуля: пошаговая инструкция;

— сколько можно заработать в сфере персонажной анимации;

— десять технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься персонажной анимацией;

— 30 уникальных примеров персонажной анимации;

— как создаются современные мультфильмы;

— пять советов по созданию персонажей от профессионала;

— как научиться создавать и анимировать своего персонажа.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия ТОР

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Телефон: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347

