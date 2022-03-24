В Барнауле благоустроят аллею по улице Георгия Исакова

В Ленинском районе Барнаула этим летом благоустроят аллею по улице Георгия Исакова на пересечении с улицей Малахова. Это один из трёх проектов, которые предложили жители района в рамках инициативного бюджетирования.

Глава Ленинского района Александр Михалдыкин встретился с активистами ТОС «Малаховский» по вопросу реализации этого проекта. Во встрече приняли участие первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко и председатель Молодёжного парламента города Барнаула Николай Савинский.

Чем знаменита аллея на улице Георгия Исакова

В центре прогулочной аллеи расположен один из символов Ленинского района — часы. Их устанавливали как подарок к 250-летию Барнаула. К 270-летию города их заменили на электронный вариант. В 2017 году — к 80-летию Алтайского края и 45-летию Ленинского района — был установлен современный вариант. В 2019 году при поддержке правительства Алтайского края, администраций города и района здесь возвели памятник военнослужащим 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Инициатором закладки аллеи выступил фонд Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Какие работы хотят провести на аллее?

В рамках проекта инициативного бюджетирования на аллее планируют обновить покрытие из тротуарной плитки, заменить бортовые камни, а также обустроить и высадить газон, сообщил глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин. При этом он особо подчеркнул, что в этом году району исполняется 50 лет. И благоустройство аллеи станет своеобразным подарком его жителям.

На работы планируется потратить 1,9 млн рублей. При этом 5% от этой суммы — привлеченные средств жителей и предприятий района.

Кстати, жители микрорайона «Малаховский», на территории которого расположена аллея, выразили надежду, что её благоустройство будет продолжено и дальше — на участке от ул. Георгия Исакова до ул. Антона Петрова. Эта территория вновь примет участие в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Считаю очень правильным решением партии „Единая Россия“ использование механизма инициативного бюджетирования и на городской территории. Пять лет назад, когда возникла идея восстановить на этой площадке часы, я с удовольствием оказал помощь в реализации проекта. Решил не оставаться в стороне от инициатив населения и сейчас», — сказал Александр Лисицын, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания.