Вкусно как в детстве. Где в Барнауле купить торты и пирожные по традиционным рецептам

В 1998 году в Новосибирске появилась небольшая семейная кондитерская, где торты и пирожные готовили по традиционным рецептам. Десерты так понравились покупателям, что теперь в городе работает уже девять фирменных магазинов, а продукцию поставляют по всей стране. Теперь их можно попробовать и в Барнауле — сладости с логотипом «Татьянин двор» появились на полках сетевых отделов.

С 15 июня в магазинах «Пятёрочка», «Магнит» и «Мария-Ра» на продукцию компании будут действовать скидки: отличный повод порадовать себя и близких новыми вкусностями к чаю.

С любовью на каждом этапе производства

За 24 года небольшое семейное производство выросло в кондитерскую фабрику. Теперь сладости изготавливают автоматически: по-прежнему с душой, но уже в больших объёмах и на современном оборудовании. Контроль качества на каждом этапе позволяет обеспечить неизменный вкус и безупречный внешний вид. Кстати, все изделия повара украшают вручную: трудно представить, сколько ими уже нарисовано кремовых бабочек на медово-абрикосовом торте или иголок на картошке-«ёжике».

От традиций к экспериментам

Торты «Прага» или «Сметанчо», слоёные трубочки, заварные пирожные с белковым кремом и другие узнаваемые вкусы — это важная часть ассортимента. Многие также знают и любят торты «Пломбир», «Шоколетто» и «Тирамису», бисквитно-сливочные пирожные, корзиночки с мармеладными ягодами... Но место экспериментам тоже есть — необычные торты, которых не найти у других производителей. И всё это по доступной цене — чтобы каждый мог попробовать и влюбиться.

От Калининграда до Владивостока

Торты и пирожные «Татьянин двор» с удовольствием едят в Московской, Свердловской, Орловской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской и Пермской областях; в Республике Алтай и Республике Саха (Якутия); в Хабаровском, Амурском и Алтайском краях.

Такой обширной географии сбыта способствует уникальная технология заморозки. Она позволяет перевозить торты на дальние расстояния, сохраняя качество и вкус продукта неизменным. Кроме того, машины, на которых сладости возят по всей России, оборудованы термодатчиками: благодаря им в любом городе покупатели получают всегда свежий и вкусный продукт.

Новосибирская компания покорила домашними рецептами уже не один регион России. Попробуйте и вы — возможно, именно эти торты и пирожные станут вашим любимым десертом на праздник, в гости или просто к чаю.

Кондитерская «Татьянин двор»

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