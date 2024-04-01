Стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин

Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 2 апреля

01 апреля 2024, 10:35, ИА Амител

Виталий Манишин/ Фото: из фильма Baza

Октябрьский районный суд Барнаула 27 марта продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве студенток АлтГТУ в "нулевые" годы. Подозреваемый останется в СИЗО до 14 мая 2024 года. Заседание прошло в закрытом режиме. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе суда.

В прошлый раз меру пресечения Манишину продлевали ещё 28 декабря — тогда его оставили под арестом до 2 апреля.

Отметим, что несколько раз защита Манишина пыталась оспорить решение и перевести его на домашний арест, но в этом суд адвокатам отказывал.

Напомним, что Виталий Манишин оказался в СИЗО ещё 18 мая 2023 года. Причиной ареста стало подозрение в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава.

На допросе Манишин признался в убийствах сначала пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – ещё трех студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой. В январе 2024 года журналисты Baza писали, что Манишин сознался также в убийстве девушки по фамилии Филипченко.

Сейчас Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому его подозревают в убийстве двух или более человек, а по второму – в убийстве с целью скрыть другое преступление, которое связано с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

При этом семья Манишина действиями следствия недовольно и считает, что на него оказывается давление. Подробнее об этом можно прочитать здесь.