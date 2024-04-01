Стало известно, останется ли под арестом возможный политеховский маньяк Манишин
Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 2 апреля
01 апреля 2024, 10:35, ИА Амител
Октябрьский районный суд Барнаула 27 марта продлил меру пресечения Виталию Манишину, которого подозревают в убийстве студенток АлтГТУ в "нулевые" годы. Подозреваемый останется в СИЗО до 14 мая 2024 года. Заседание прошло в закрытом режиме. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе суда.
В прошлый раз меру пресечения Манишину продлевали ещё 28 декабря — тогда его оставили под арестом до 2 апреля.
Отметим, что несколько раз защита Манишина пыталась оспорить решение и перевести его на домашний арест, но в этом суд адвокатам отказывал.
Напомним, что Виталий Манишин оказался в СИЗО ещё 18 мая 2023 года. Причиной ареста стало подозрение в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава.
На допросе Манишин признался в убийствах сначала пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – ещё трех студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой. В январе 2024 года журналисты Baza писали, что Манишин сознался также в убийстве девушки по фамилии Филипченко.
Сейчас Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому его подозревают в убийстве двух или более человек, а по второму – в убийстве с целью скрыть другое преступление, которое связано с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.
При этом семья Манишина действиями следствия недовольно и считает, что на него оказывается давление. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
10:46:21 01-04-2024
В смысле останется ли он под арестом. Он НИКОГДА не должен выйти больше на свободу. Это НЕЛЮДЬ
13:57:10 01-04-2024
горожанка (10:46:21 01-04-2024) В смысле останется ли он под арестом. Он НИКОГДА не должен в... Назвать человека виновным может только суд.
11:28:13 01-04-2024
Однозначно, нужно оставить под арестом. Иначе с ним случится то же, что и с предыдущим подозреваемым.