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Продовольственные ярмарки начались в Барнауле 15 марта

Торговые площадки работают по шести адресам

15 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 15 марта, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 по шести адресам: 

  • сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
  • мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
  • мкр-н Затон, ул. Водников, 11.

На этих точках барнаульцы смогут закупиться мясом, колбасами, маслами, кондитерскими изделиями, фруктами и другими продуктами.

Барнаул Продукты

Комментарии 5

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Только цены там

17:48:05 15-03-2025

Дороже чем в магазине..сегодня был..в чем смысл этих мероприятий?

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Гость

21:39:41 15-03-2025

Только цены там (17:48:05 15-03-2025) Дороже чем в магазине..сегодня был..в чем смысл этих меропри... Такой же, когда картошку по осени продают мастурбеки - исконные фермеры на территории края

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Гость

20:58:39 15-03-2025

Там намного дороже, чем в магазинах и продукция "ноу нэйм" и кто отвечать будет - вопрос...(((

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Гость

06:35:36 16-03-2025

Это всё начиналось, как социальное - бабули на пару рублей могли купить дешевле. Сейчас же этих самых бабуль стригут в три горла на этих ярмарках.

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Гость

00:17:02 17-03-2025

Что непонятного? Имитация заботы о населении. На прочее фантазии не хватает. Но галка в отчёте стоит. При этом посмотреть на это жалкое зрелище продажи по завышенным ценам продукции низкого качества в антисанитарных условиях не сподобились.

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