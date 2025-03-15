Продовольственные ярмарки начались в Барнауле 15 марта

Торговые площадки работают по шести адресам

15 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 15 марта, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 по шести адресам:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);

мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;

мкр-н Затон, ул. Водников, 11.

На этих точках барнаульцы смогут закупиться мясом, колбасами, маслами, кондитерскими изделиями, фруктами и другими продуктами.