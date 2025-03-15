Продовольственные ярмарки начались в Барнауле 15 марта
Торговые площадки работают по шести адресам
15 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в субботу, 15 марта, сообщили в телеграм-канале мэрии.
Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 по шести адресам:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении Молодежной и Красноармейского);
- мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- п. Казенная Заимка, ул. Кольцевая, 11а;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- мкр-н Затон, ул. Водников, 11.
На этих точках барнаульцы смогут закупиться мясом, колбасами, маслами, кондитерскими изделиями, фруктами и другими продуктами.
17:48:05 15-03-2025
Дороже чем в магазине..сегодня был..в чем смысл этих мероприятий?
21:39:41 15-03-2025
Только цены там (17:48:05 15-03-2025) Дороже чем в магазине..сегодня был..в чем смысл этих меропри... Такой же, когда картошку по осени продают мастурбеки - исконные фермеры на территории края
20:58:39 15-03-2025
Там намного дороже, чем в магазинах и продукция "ноу нэйм" и кто отвечать будет - вопрос...(((
06:35:36 16-03-2025
Это всё начиналось, как социальное - бабули на пару рублей могли купить дешевле. Сейчас же этих самых бабуль стригут в три горла на этих ярмарках.
00:17:02 17-03-2025
Что непонятного? Имитация заботы о населении. На прочее фантазии не хватает. Но галка в отчёте стоит. При этом посмотреть на это жалкое зрелище продажи по завышенным ценам продукции низкого качества в антисанитарных условиях не сподобились.