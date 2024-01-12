Product и Project-менеджер: какие есть сходства и различия у специальностей
Рассказываем, кто и за что отвечает в общем проекте
12 января 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JvN28
Разница между менеджментом продукта и менеджментом проекта не всегда понятна даже тем, кто напрямую взаимодействует с представителями данных профессий. Новички в ИТ нередко путают эти понятия, не говоря о тех, кто вовсе не знаком с подобными специальностями. Рассмотрим, чем похожи профессии и в чем их главные различия.
Что общего в Product и Project менеджменте?
Обе специальности объединяет общая цель. Речь идет о получении прибыли за какой-либо продукт. Работа над продуктом является проектом. Поэтому project (проджект) и product (продакт) менеджеры нередко оказываются взаимосвязаны, особенно если речь идет о крупных, многоэтапных процессах.
Какие задачи возложены на каждого из менеджеров?
Деятельность продакт-менеджера направлена на внедрение нового продукта. Это может быть не только товар, а услуга, новая функция в веб-приложении или дополнительный сервис. Специалист анализирует запросы потребителей, оценивает потенциальный спрос, а затем реализует мероприятия, направленные на оценку эффективности при внедрении.
Исходя из результатов, полученных продакт-менеджером, в работу вступает специалист в области проджект-менеджмента. Он следит за реализацией проекта, обеспечивает своевременную оценку качества, соблюдение сроков, а также контролирует бюджет.
Какая специальность труднее?
Обе профессии можно назвать трудными. Все зависит от специфики предприятия, в которой работает специалист. Например, в крупных компаниях многие задачи, связанные с оценкой рынка, передают аналитикам, а не оставляют продакт-менеджеру.
Частичное распределение и передача обязанностей снижает количество ошибок и увеличивает результат исследований. Сам же менеджер оперирует результатами и создает стратегию развития продукта исходя из полученных данных.
Проджект-менеджмент не менее сложный. Специалист решает множество задач, попутно развивая лидерские качества и приобретая опыт управления большой командой.
Product и project-менеджер – профессии, между которыми сложно проследить различия. Однако главная цель product-менеджера – получить представление о новом продукте и внедрить его, а project-менеджер должен проконтролировать процесс разработки и проследить, чтобы качество продукта соответствовало заявленным требованиям.
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18:23:37 12-01-2024
Все говорят о переходе на наш родной русский язык!? А эти как в 90-е запали на все западное...!? Так до сих пор съехать не могут.... Манагеры, продакшэны... Вам уже запад в открытую орёт - мы вас загнобим, начиная с вашего родного русского языка!!!... А эти все одно - манагер, манагер...
08:06:47 13-01-2024
Гость (18:23:37 12-01-2024) Все говорят о переходе на наш родной русский язык!? А эти ка... А Вы телефон звонилом называете?
19:40:08 12-01-2024
Один продукт может применяться в нескольких проектах и в одном проекте может быть использовано несколько продуктов))
19:56:34 12-01-2024
Для получения копеечной услуги часто необходимо участие нескольких рублёвых специалистов... часто избыточно
19:56:57 12-01-2024
Научитесь сначала производить качественно то, что потом можно продать. Хватит уже прожектами и прожектерами людей пугать. Научитесь разговаривать и писать на родном языке и будет вам счастье.
20:01:06 12-01-2024
Гость (19:56:57 12-01-2024) Научитесь сначала производить качественно то, что потом можн... Для успешного бизнеса достаточно безальтернативного принуждения к получению услуги
20:50:33 12-01-2024
Паразиты и бездельники. И никакой разницы между ними нет.
11:21:13 13-01-2024
Это как инженер и мастер, только на вражьем наречье