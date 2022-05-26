14-летний подросток погиб в аквапарке в Сибири

26 мая на базе отдыха «Политотдел» в аквапарке при спуске с горки погиб 14-летний подросток, который не умел плавать. Как сообщает «Вести-Омск», по предварительным данным, ребенок находился в группе из 20 одноклассников, которые учились в 7 классе школы №113 Омска.

Дети находились в сопровождении двух взрослых. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, производится выемка служебных документов, проводятся допросы и иные следственные действия.