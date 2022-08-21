15 человек эвакуировали из многоэтажки в Барнауле из-за пожара
Пострадавших нет
21 августа 2022, 09:40, Никита Черников
В Барнауле спасатели эвакуировали 15 человек из-за пожара в жилом доме на улице Эмилии Алексеевой, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю 20 августа.
Возгорание случилось в квартире на первом этаже. Пройденная огнём площадь составила пять квадратных метров.
«На месте работали 12 пожарных, задействовались три автоцистерны. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара: нарушение правил монтажа электрооборудования», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле на пожаре на складе корма пострадал мужчина, его госпитализировали.
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