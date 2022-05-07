22-летний бийчанин погиб во время спецоперации на Украине

В Бийске простились с 22-летним Александром Соткиным. Он погиб во время спецоперации на Украине, рассказали в городской группе во «ВКонтакте».

Александр родился 5 октября 1999 года. Его характеризуют как доброго, общительного и ответственного человека.

Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи на территории ЛНР и ДНР в районе населённого пункта Дибровное. Он прикрыл личный состав подразделения, однако получил смертельное ранение.

«Александр Никитич Соткин представлен к ордену Мужества и его имя навсегда внесено в список личного состава войсковой части 35390, где он служил», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 32-летний житель села Озерки Дмитрий Тараскин.