22-летний бийчанин погиб во время спецоперации на Украине
Во время отражения атаки противника он закрыл личный состав своего подразделения и получил смертельное ранение
В Бийске простились с 22-летним Александром Соткиным. Он погиб во время спецоперации на Украине, рассказали в городской группе во «ВКонтакте».
Александр родился 5 октября 1999 года. Его характеризуют как доброго, общительного и ответственного человека.
Молодой человек погиб во время выполнения боевой задачи на территории ЛНР и ДНР в районе населённого пункта Дибровное. Он прикрыл личный состав подразделения, однако получил смертельное ранение.
«Александр Никитич Соткин представлен к ордену Мужества и его имя навсегда внесено в список личного состава войсковой части 35390, где он служил», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб 32-летний житель села Озерки Дмитрий Тараскин.