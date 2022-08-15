Автомобиль насмерть сбил лося в Алтайском крае

14 августа на автодороге Белоярск — Заринск 35-летний водитель за рулём Lexus сбил лося, который выскочил на трассу. Об этом сообщает газета «Наш город Заринск».

Отмечается, что из людей в ДТП никто не пострадал, животное погибло от полученных травм.

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Происшествия «КамАЗ» насмерть сбил пешехода на Алтае

Напомним, что 14 августа в 20:55 в районе дома № 249, к. 2 по улице Антона Петрова в Барнауле автомобиль сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой. Полицейские проводят проверку.

Позднее стало известно, что в ночь на 15 августа в селе Черемшанка Майминского района Республики Алтай КамАЗ насмерть сбил пешехода. Отмечается, что 38-летний погибший шёл по проезжей части трассы.