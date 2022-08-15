КамАЗ насмерть сбил пешехода на Алтае

В ночь на 15 августа в селе Черемшанка Майминского района Республики Алтай КамАЗ насмерть сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, за рулём находился 46-летний житель Шебалинского района.

Отмечается, что 38-летний погибший шёл по проезжей части трассы. По факту ДТП проводится проверка — полиция ищет основания для возбуждения уголовного дела и выясняет все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что рядом с местом аварии не было пешеходного перехода.

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Происшествия В Барнауле насмерть сбили пешехода

Напомним, что 14 августа в 20:55 в районе дома № 249, к. 2 по улице Антона Петрова в Барнауле автомобиль сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой. Полицейские проводят проверку.