Бийчанин купил водительские права в интернете и попался полиции

44-летний житель Бийска ездил с поддельными водительскими правами, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обман раскрылся, когда мужчину остановили инспекторы ГИБДД на улице Каховской. Поскольку его удостоверение не пробивалось в базе данных, документ изъяли и направили на экспертизу, которая в итоге подтвердила, что документ — фальшивка.

Горожанин признался, что заказал его прошлой осенью в интернете.

Теперь жителю наукограда грозит уголовная ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Процессуальное решение примут по результатам проверки.