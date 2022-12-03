Бийчанин купил водительские права в интернете и попался полиции
Мужчине грозит уголовная ответственность
3 декабря 2022, 20:30, Никита Черников
44-летний житель Бийска ездил с поддельными водительскими правами, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Обман раскрылся, когда мужчину остановили инспекторы ГИБДД на улице Каховской. Поскольку его удостоверение не пробивалось в базе данных, документ изъяли и направили на экспертизу, которая в итоге подтвердила, что документ — фальшивка.
Горожанин признался, что заказал его прошлой осенью в интернете.
Теперь жителю наукограда грозит уголовная ответственность по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Процессуальное решение примут по результатам проверки.
Житель Алтая пожаловался полицейским на мошенника, который «кинул» его с покупкой водительских прав
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