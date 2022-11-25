Бийские учёные создали аппарат для поиска воды на Луне. Как сообщает газета «Наш Бийск», 15 ноября в рамках выездного заседания президиума Совета при губернаторе Алтайского края по биотехнологиям Бийский технологический институт посетила делегация, а ученые «политеха» рассказали о новейших достижениях.

Вода на Луне есть, это уже установлено, однако пока только теоретически. Предположительно, она находится на глубине около метра под поверхностью грунта. Американские исследователи уже попытались пробурить скважину на Марсе, однако аппарат с поставленной задачей не справился. Изучив их ошибки, российские учёные предложили бурить скважину не механическим путём, а с помощью ультразвука, исследованием которого и занимается технологический институт.

Теперь изобретение бийских учёных, созданные на базе БТИ АлтГТУ им. И. И. Ползунова, будут применяться при поиске воды.

«На Земле все объекты бурятся за счёт силы притяжения. А как бурить в условиях пониженной гравитации? Ультразвук решает эту проблему. Он даёт возможность бурить в открытом космосе при низких температурах. И сегодня в институте создаются аппараты, способные работать даже при температуре жидкого азота», — рассказал доктор технических наук, профессор Владимир Хмелев.