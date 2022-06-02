Частный дом сгорел в пригородном поселке Барнаула

Крупный пожар произошёл в барнаульском посёлке Черницке на улице Набережной. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки.

Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Люди из здания вышли. Возможной причиной пожара стало неправильное устройство печи.

На месте работали четыре пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы, семь автоцистерн, 32 человека личного состава ГУ МЧС России по Алтайскому краю.