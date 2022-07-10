ДТП с пострадавшими произошло под Барнаулом

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 10 июля на трассе Барнаул — Павловск, сообщает «В курсе 22».

Возле посёлка Прутского легковой автомобиль улетел в кювет. Согласно снимкам, в результате аварии машина превратилась в груду металлолома.

Очевидцы сообщают о пострадавших. По их данным, водителя и пассажиров госпитализировали в Павловскую ЦРБ.

Фото: «В курсе 22»

Утром 10 июля на Чуйском тракте между посёлком Старая Суртайка и селом Быстрянка в Красногорском районе водитель легкового авто съехал в кювет и столкнулся с деревьями.