ДТП с пострадавшими произошло под Барнаулом
По словам очевидца, водителя и пассажиров госпитализировали
10 июля 2022, 22:30, Никита Черников
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 10 июля на трассе Барнаул — Павловск, сообщает «В курсе 22».
Возле посёлка Прутского легковой автомобиль улетел в кювет. Согласно снимкам, в результате аварии машина превратилась в груду металлолома.
Очевидцы сообщают о пострадавших. По их данным, водителя и пассажиров госпитализировали в Павловскую ЦРБ.
Фото: «В курсе 22»
Утром 10 июля на Чуйском тракте между посёлком Старая Суртайка и селом Быстрянка в Красногорском районе водитель легкового авто съехал в кювет и столкнулся с деревьями.
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