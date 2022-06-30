Два человека пострадали в результате аварии с участием мотоцикла в Барнауле

Авария с участием мотоцикла произошла в Барнауле. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

«Предварительно установлено, что водитель 1962 г.р., управляя автомобилем „Мерседес“, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо, и совершил столкновение с мотоциклом „Сузуки“, под управлением водителя мужчины 1984 г. р», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, а также его пассажир — десятилетняя девочка.

Пассажиру медицинскую помощь оказали на месте, а мужчину с травмами доставили в больницу.