Двое грибников потерялись на Алтае за минувшие выходные

За минувшие выходные спасателям ГУ МЧС России по Республики Алтай пришлось дважды отправляться на помощь к людям, которые пошли в лес за грибами. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Так, вечером 30 июля в службу спасения поступило сообщение, что во время сбора грибов на острове на реке Катунь, на границе двух Алтаев, потерялся человек. К месту происшествия отправились спасатели поисково-спасательного отряда, которые обнаружили мужчину к 00:30 по местному времени. Он самостоятельно выбрался из леса к берегу реки и подал световой сигнал при помощи фонарика.

31 июля в районе лагеря «Черёмушки» на территории села Кызыл-Озек потерялась 44-летняя женщина. Об этом в 20:20 сообщил её муж, с которым они вместе отправились за грибами. В какой-то момент мужчине понадобилось срочно сходить к машине, женщина осталась его ждать. Вернувшись на это место через несколько минут, мужчина обнаружил, что жены там нет.

В поисках женщины принимали участие полиция, спасатели, пожарные, добровольцы. В 22:00 потерявшаяся была обнаружена — она самостоятельно вышла к дороге Кызыл-Озек — Бирюля.