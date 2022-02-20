Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Алтайском крае
Состав «сбрил» грузовику часть кабины
20 февраля 2022, 16:45
Вечером 20 февраля на железнодорожном переезде, который расположен на участке Кулунда — Табуны в Алтайском крае, водитель грузовика выехал на пути и столкнулся с движущимся поездом. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
В результате ДТП никто не пострадал, а на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.
На снимках видно, что поезд «сбрил» грузовику часть кабины.
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