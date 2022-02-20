Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Алтайском крае

Вечером 20 февраля на железнодорожном переезде, который расположен на участке Кулунда — Табуны в Алтайском крае, водитель грузовика выехал на пути и столкнулся с движущимся поездом. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В результате ДТП никто не пострадал, а на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

На снимках видно, что поезд «сбрил» грузовику часть кабины.