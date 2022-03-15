Иномарка столкнулась с трамваем на «кольце» в Барнауле
Движение электротранспорта заблокировано
15 марта 2022, 13:50
Столкновение трамвая с легковым автомобилем произошло на кольце на пересечении улицы Малахова и Власихинской в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение трамваев было временно заблокировано.
Согласно фотографиям с места происшествия, иномарка столкнулась с вагоном лоб в лоб — передняя часть машины сильно повреждена.
Напомним, 11 марта в барнаульском микрорайоне Докучаево столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Машина протаранила вагон и получила сильную вмятину.
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