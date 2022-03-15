Иномарка столкнулась с трамваем на «кольце» в Барнауле

Столкновение трамвая с легковым автомобилем произошло на кольце на пересечении улицы Малахова и Власихинской в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», движение трамваев было временно заблокировано.

Согласно фотографиям с места происшествия, иномарка столкнулась с вагоном лоб в лоб — передняя часть машины сильно повреждена.

Напомним, 11 марта в барнаульском микрорайоне Докучаево столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Машина протаранила вагон и получила сильную вмятину.