Приступить к реконструкции стадиона хотели еще в 2023 году, однако проблемы начались еще на стадии разработки проектной документации

09 сентября 2026, 09:15, ИА Амител

Стадион "50 лет Алтая" в Новоалтайске / Фото предоставлено Игорем Лобовым

Жители Новоалтайска жалуются на состояние стадиона "50 лет Алтая" на ул. Анатолия, 2. По их словам, он буквально "рассыпается на глазах", зарастает травой, а трибуны разрушаются. О планах властей отремонтировать объект стало известно еще три года назад, однако с разработкой проектной документации в 2023 году возникли проблемы, и с тех пор о реконструкции ничего не слышно. Что сейчас происходит со стадионом и намерены ли приводить его в порядок — в материале amic.ru.

"Все разваливается"

По словам активиста Александра Волошина, сейчас стадион "50 лет Алтая" в Новоалтайске на ул. Анатолия, 2, находится "в удручающем состоянии", "буквально разваливается", и его давно пора ремонтировать. Горожанин отметил, что трибуны стадиона тоже в аварийном состоянии и "рассыпаются", а спортивные площадки давно заросли травой.

Мужчина подчеркнул, что при взгляде на стадион создается впечатление, что он заброшен. Однако объект охраняют, туда пускают горожан, в том числе детей, и на территории можно заниматься спортом. Другой активист, Игорь Лобов, считает, что находиться на стадионе может быть опасно.

"Футбольное поле, площадка для баскетбола, теннисный корт — заросшие. Трибуны и фасад в плачевном состоянии. Все сыплется, разваливается, и страшно за детей, которые там гуляют", — отметил он.

Активист подчеркивает, что стадиону необходима масштабная реконструкция, однако власти уже несколько лет не могут ее начать.

Стадион "50 лет Алтая" в Новоалтайске / Фото предоставлено Игорем Лобовым

Планы в планах

Еще в 2023 году было принято решение о начале поэтапного возрождения этого спортивного объекта, сказано на сайте мэрии Новоалтайска. На первом этапе планировали построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для игровых видов спорта (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол) перед входом на стадион. Власти города сообщали, что стоимость строительства составит более 300 млн рублей. На втором этапе — отремонтировать стадион вместе с трибунами на 5500 мест.

"На стадионе планируется восстановить не только трибуны и футбольное поле, но и легкоатлетические дорожки, спортивное ядро, открытые площадки для пляжного волейбола, баскетбола, городошного спорта", — сообщала городская мэрия.

6 марта 2023 года администрация Новоалтайска заключила контракт на создание проектно-сметной документации по строительству ФОКа с ООО "Проспейс". Однако на документацию дважды было получено отрицательное заключение госэкспертизы. В итоге мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке, и дальше дело не двинулось.

По словам Волошина, есть проблемы и с отоплением стадиона. Оно производится с помощью электрокотла, из-за чего месячные затраты на отопление полуразрушенного спортобъекта в отопительный сезон составляют около 300 тысяч рублей. Собеседник отмечает, что теплотрасса проходит через дорогу, однако до сих пор стадион к ней не подключен.

Лобов добавил, что активисты поднимали вопрос ремонта объекта и его обслуживания на отчете главы Новоалтайска Владимира Бодунова в Новоалтайском городском собрании депутатов. Александр Волошин обращался в прокуратуру Алтайского края и к губернатору региона Виктору Томенко, но там сообщили уже известную горожанам информацию. В апреле Волошин также просил инициировать проверку в отношении главы города из-за проблем со стадионом, но безрезультатно.

Стадион "50 лет Алтая" в Новоалтайске / Фото предоставлено Игорем Лобовым

Еще одна смета

В мэрии Новоалтайска в ответ на запрос amic.ru рассказали, что стадион был сдан в эксплуатацию еще в 1987 году, а с 2011 года он находится в собственности муниципалитета. Сейчас объект числится в оперативном управлении спортшколы № 2 Новоалтайска, которая периодически проводит текущий ремонт, заверили власти. При этом капитального ремонта на стадионе не было никогда, отметили в городской администрации.

Сейчас строительство ФОКа не ведется из-за отсутствия проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы. По той же причине не проводился конкурс по определению подрядчика на строительство объекта, объяснили чиновники.

"В соответствии с выводами отрицательного заключения государственной экспертизы проектная документация по объекту не соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, сметная стоимость определена недостоверно", — сообщили в администрации.

В мэрии отметили, что сметная стоимость строительства ФОКа будет определена по результатам проектирования и заключения госэкспертизы. При этом строительство объекта возможно лишь с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.

"На данный момент заключен договор с экспертной организацией, осуществляющей инструментально-техническое обследование всех сооружений стадиона и составление дефектной ведомости для подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "50 лет Алтая", — сообщили городские власти.

Планировалось, что организация завершит работу в августе 2026 года, после чего можно будет приступить к созданию проектно-сметной документации.

Что касается подключения стадиона к тепловым сетям МУП "Новоалтайские тепловые сети", то это "не представляется возможным" из-за исчерпанного гидравлического лимита трубопроводов и тепловой мощности источника теплоснабжения, пояснили в администрации. Поэтому альтернативным источником отопления административного здания стадиона является электрический котел, подчеркнули власти.