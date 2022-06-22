Крупный пожар произошёл возле ТЦ «Ультра» в Барнауле

В Барнауле произошёл серьёзный пожар у ТЦ «Ультра». О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

По информации горожан, за торговым центром загорелась «Газель». Огонь был настолько сильным, что существовал риск его распространения на здание торгового центра.

На месте происшествия работали пожарные. Людей эвакуировали из здания ТЦ.

Ранее сообщалось, что пять человек эвакуировали из загоревшегося здания в Рубцовске. Пожар произошёл в квартире дома по улице Дзержинского.