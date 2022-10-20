Крыса запрыгнула в тарелку посетителя российского ресторана
Инцидент случился в Приморье
20 октября 2022, 08:32, Никита Черников
В одном из ресторанов в городе Находке Приморского края в тарелку гостя запрыгнула крыса, сообщает Mash.
На кадрах можно заметить, что прямо во время трапезы грызун внушительного размера запрыгивает на стол к компании посетителей, а затем отскакивает на одного из мужчин и убегает.
После этого гости заведения встали и, судя по всему, пошли разбираться.
«Руководство едальни говорит, что хвостатую и раньше видели за работой в мусорном баке, но к тарелкам она подкрадывается впервые», — пишет издание.
Ранее жительница Барнаула купила в магазине маринованный горошек и пожаловалась, что внутри оказался «детёныш крокодила».
Комментарии
Новости партнеров