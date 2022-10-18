«То ли детёныш крокодила, то ли ящерицы»: жительница Барнаула купила банку гороха и ужаснулась тому, что увидела внутри

Фото: «Чёрный список Барнаул»

Жительница Барнаула купила банку маринованного гороха в одном из супермаркетов «Магнит» и была шокирована тем, что увидела внутри.

«При открытии банки попёрла пена. Открываю дальше, а там какое-то животное с облезлой спиной. То ли детёныш крокодила, то ли ящерицы. Просто ужасно», — пожаловалась женщина в паблике «Чёрный список Барнаул».

Некоторые пользователи отреагировали на сообщение горожанки с юмором:

«Крокодил, да, я бы даже сказала аллигатор» — «Это килька в горошке! Аппетитно и полезно!» — «Это „чужой“ туда проник» — «Это не горошек, а яйца крокодила», «Горох с эксклюзивным мясом, ещё и возмущаются», — пишут пользователи.

Впрочем, многих комментаторов смутило качество фото, а также то, что покупательница не уточнила, от какого именно производителя купила этот горошек, отметив, что магазин в данном случае, по сути, ни при чём.